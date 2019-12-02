Erkan Petekkaya: Nurgül'ü yolda görsem selamlaşırım

Petekkaya, “Paramparça 1,5 yıl sürdü ve çok iyi bir işti. Nurgül beraber bir iş yaptığım ancak tartıştığım, zaman zaman birbirimize sinirlendiğimiz bir arkadaşım. Kendisiyle mahkemelik olduk ancak daha sonra uğraşmak istemedik, geri çektik. Hepsi geride kaldı. Yolda görsem kendisine selam veririm” dedi.

"MAGAZİN KISMINI YÖNETEMEDİM"

Uçakta bir yolcuyla arasında yaşanan tartışma ve alkol iddiaları hakkında da konuşan ünlü oyuncu şunları söyledi.

“Yıllardır işin magazin tarafını yönetemedim. Belki de hayatımda hiç menajerimin olmamasından kaynaklandı. O uçak yolculuğunda yaşanan olay, her ünlü ismin başına geliyor. Hele bu televizyonların ihbar hatları çıktıktan sonra bizi tufaya düşürmek isteyenler çok olmaya başladı."

"Bu artık bir sektör oldu. Alkol olayına gelince... Ben 500-600 bölüm dizi çekmişim, evimde 3 dolap dolusu ödül var. Haftada 1-2 gün eğlenme, arkadaşlarımla dışarı çıkma şansım var. 52 haftada 52 kere yapmışım, insanlar da bunu her gün yapıyorum sanmış.”