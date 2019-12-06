Erkan Petekkaya'nın dizisi iptal oldu

Son olarak Fox TV'nin 'Vurgun' dizisinde boy gösteren Erkan Petekkaya, Süreç Film imzalı yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyordu.

Başarılı oyuncu, yapım şirketiyle alınan ortak karar sonucunda dizinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Petekkaya yazılı açıklamasında şöyle dedi:

"O projenin zamanı şimdi değildi, dilerim daha sonra yaparız. Süreç filme sevgili Ali ağabeyime ayrıca teşekkür ederim sevgi ve saygılarımla"