06.12.2019 - 10:38 |
Erkan Petekkaya'nın dizisi iptal oldu
'Beyaz Gelincik', 'Dila Hanım', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Paramparça' gibi reyting rekorları kıran dizilerde rol alan Erkan Petekkaya, son paylaşımıyla hayranlarını üzdü. Petekkaya, Instagram hesabından yeni dizisinin iptal edildiğini duyurdu.
Son olarak Fox TV'nin 'Vurgun' dizisinde boy gösteren Erkan Petekkaya, Süreç Film imzalı yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyordu.
Başarılı oyuncu, yapım şirketiyle alınan ortak karar sonucunda dizinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Petekkaya yazılı açıklamasında şöyle dedi:
"O projenin zamanı şimdi değildi, dilerim daha sonra yaparız. Süreç filme sevgili Ali ağabeyime ayrıca teşekkür ederim sevgi ve saygılarımla"