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04.09.2019 - 14:01

Erkan Yolaç alışveriş turunda

Radyo ve televizyonda sunduğu programlar ile hafızalara kazınan Erkan Yolaç (84), eşi Asuman Tuğberk ile birlikte İstinyePark'da objektiflere yansıdı.

Erkan Yolaç alışveriş turunda

2018 yazında zatürre tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan Erkan Yolaç, Markalar Sokağı'nda alışveriş yaptığı sırada gazeteciler tarafından görüntülendi.

Gazetecilerin fotoğraf isteklerini yakın dostları Ayzin Doğukan'ı da yanlarına alarak kırmayan 84 yaşında ki sunucu ve eşi, uzun süren alışveriş turlarının ardından Masa Restaurant'a geçerek  yemek yedi.

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