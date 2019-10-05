Erken teşhise dikkat çektiler!

Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman ev sahipliğindeki davete, Revna Demirören, Sitare Kalyoncuoğlu, Ayla Çelik ve Semir Beyaz’ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Programın açılış konuşmasında erken teşhise dikkat çeken Duruman, duyarlı olunması gerektiğine değindi. Derneğin destekçilerinden Revna Demirören ise, ‘’Düzenli kontrol şart. Sevgili başkanımız Burak Duruman, kadınlarımızı bilinçlendirmek için büyük gayret sarf ediyor. Kendilerine düşen, kontrollerini ihmal etmemeleri. Kanserden korkmayalım ama geç kalmaktan korkabiliriz” şeklinde konuşarak hatırlatma yaptı.