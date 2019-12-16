Erken yılbaşı

Funda Arar, Antalya’da düzenlenen Turizm Tedarik Fuarı açılışında sahne aldı. Şarkıcı, “Sizler yılbaşı gecesini binlerce kişiye hizmet ederek geçiriyorsunuz, biz sanatçılar da sahnede... Madem kutlama yapamıyoruz, bu gece de bizim yılbaşımız olsun” diyerek, konser alanını yeni yıl partisine dönüştürdü.