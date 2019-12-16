16.12.2019 - 07:50 |
Erken yılbaşı
Funda Arar, Antalya’da düzenlenen Turizm Tedarik Fuarı açılışında sahne aldı.
Funda Arar, Antalya’da düzenlenen Turizm Tedarik Fuarı açılışında sahne aldı. Şarkıcı, “Sizler yılbaşı gecesini binlerce kişiye hizmet ederek geçiriyorsunuz, biz sanatçılar da sahnede... Madem kutlama yapamıyoruz, bu gece de bizim yılbaşımız olsun” diyerek, konser alanını yeni yıl partisine dönüştürdü.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.