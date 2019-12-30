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30.12.2019 - 17:44 |

Erol Evgin: Hepimizin sevmeye ve sevilmeye ihtiyacı var

Türk Pop Müziği'nin duayenlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam 'Yeni Yıl Konseri' ile Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluştu.

Erol Evgin: Hepimizin sevmeye ve sevilmeye ihtiyacı var

Konserini 'Deli Divane' ve 'Canım Benim' şarkıları eşliğinde Gökçe Sönmemiş’in koreografisi ile Cem Cüneyt Çelik, Melike Manav Koper, Berfu Elmas, Buket Polat, Maia İto, Hasan Topçuoğlu tarafından sunulan görkemli dans şovuyla açan Erol Evgin, izleyenlere unutamayacakları bir erken yılbaşı gecesi yaşattı.

2,5 saat sahnede kalan sanatçı, gecede lacivert ve kırmızı ceketli iki farklı smokin giydi. Evgin, konserini yılbaşı konseptinde sahneye ve seyircilerin üzerine yağdırılan suni kar eşliğinde verdiği yeni yıl mesajı ile sonlandırdı.

Konserini izlemeye gelenler arasında Haldun Dormen, Göksel Kortay, Güler Yiğit gibi özel konukları da olan Evgin, "Hepimizin sevmeye ve sevilmeye ihtiyacı var. 2020 yılı daha fazla sevgi ve barış getirsin” dedi.

30 Aralık 2019 Magazin Bülteni30 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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