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29.08.2019 - 12:01

Ersan Er'den yeni albüm müjdesi

'Tanrım' şarkısı ile dikkat çeken Ersan Er, Bardakçı Koyu'nda yer alan Azka Otel'de sahne aldı, güçlü sesi ve yorumuyla kendisini dinlemeye gelenleri coşturdu.

Ersan Er'den yeni albüm müjdesi

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ersan Er, "Yazın son demlerini yaşıyoruz. Yavaş yavaş gerçek aşkların mevsimi sonbahar geliyor. Biz de mevsime uygun yeni bir proje hazırlığı içerisindeyiz" diyerek, hayranlarına yeni albüm müjdesi verdi.

Nükhet Duru’dan ‘Film Gibi’ konserNükhet Duru, Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Ekim ayında yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, unutulmaz şarkılarının efsanevi yorumlamalarıyla senfonik bir müzik şöleni sundu.
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