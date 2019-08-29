Ersan Er'den yeni albüm müjdesi

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ersan Er, "Yazın son demlerini yaşıyoruz. Yavaş yavaş gerçek aşkların mevsimi sonbahar geliyor. Biz de mevsime uygun yeni bir proje hazırlığı içerisindeyiz" diyerek, hayranlarına yeni albüm müjdesi verdi.