Ersin Korkut sosyal medya fenomeni oldu

'Feride'nin abisi olan Elektro Ferit; gerek tarzı, gerek arabası, gerekse bağlaması ile çok konuşulacak. Yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölyede terzilik yapan Feride’nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatan film, gücünü sevgiden alan kahramanların hikayesini seyirciyle buluşturacak.

Yönetmen koltuğuna Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı’nın oturduğu filmde; Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur ve Fırat Sobutay rol alıyor.