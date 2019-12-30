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30.12.2019 - 16:13 |

Ersin Korkut sosyal medya fenomeni oldu

Senaryosunu Zeynep Çamcı’nın kaleme aldığı, 24 Ocak’ta beyazperdede izleyicisiyle buluşacak olan 'Feride' filminde; Ersin Korkut, sosyal medya fenomeni olma çabasıyla videolar çeken 'Elektro Ferit' karakterini canlandırıyor.

Ersin Korkut sosyal medya fenomeni oldu

'Feride'nin abisi olan Elektro Ferit; gerek tarzı, gerek arabası, gerekse bağlaması ile çok konuşulacak. Yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölyede terzilik yapan Feride’nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatan film, gücünü sevgiden alan kahramanların hikayesini seyirciyle buluşturacak.

Yönetmen koltuğuna Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı’nın oturduğu filmde; Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur ve Fırat Sobutay rol alıyor.

Ersin Korkut sosyal medya fenomeni oldu

30 Aralık 2019 Magazin Bülteni30 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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