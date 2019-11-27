27.11.2019 - 07:55 | | MESUT YILMAZ
Ertan Saban: O iş kapandı
Onur Ünlü’nün yeni başlayan stand-up gösterisinin galası önceki akşam Maslak Uniq’te yapıldı. Geceye birçok ünlü oyuncu katıldı.
Galaya ünlü yönetmenin sevgilisi Hazar Ergüçlü başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı. Konuklar arasında en çok dikkat çeken oyuncu ise Ertan Saban oldu.
Geçtiğimiz günlerde yaşadığı ihanet iddialarıyla sıkıntılı günler geçiren Saban, muhabirlerin bu yöndeki sorularına, "O iş kapandı bitti. Allah'a şükür. Bir yanlış anlaşılmaydı" cevabını verdi.