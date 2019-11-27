Ertan Saban: O iş kapandı

Galaya ünlü yönetmenin sevgilisi Hazar Ergüçlü başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı. Konuklar arasında en çok dikkat çeken oyuncu ise Ertan Saban oldu.

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı ihanet iddialarıyla sıkıntılı günler geçiren Saban, muhabirlerin bu yöndeki sorularına, "O iş kapandı bitti. Allah'a şükür. Bir yanlış anlaşılmaydı" cevabını verdi.