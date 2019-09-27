‘Esaretin Bedeli’ne ek oyun

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye’de ilk kez tiyatro sahnesine taşınan oyunun başrollerinde, Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) var. İkinci sezonuna başlayan ‘Esaretin Bedeli’, İstanbullu sanatseverlerin yoğun ilgisi üzerine, ekim ayı programına dahil edilen iki ek oyunla, 2 ve 9 Ekim’de Zorlu PSM’de... Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye’de ilk kez tiyatro sahnesine taşınan oyunun başrollerinde, Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) var.