27.09.2019 - 07:50 |
‘Esaretin Bedeli’ne ek oyun
İkinci sezonuna başlayan ‘Esaretin Bedeli’, İstanbullu sanatseverlerin yoğun ilgisi üzerine, ekim ayı programına dahil edilen iki ek oyunla, 2 ve 9 Ekim’de Zorlu PSM’de...
Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye’de ilk kez tiyatro sahnesine taşınan oyunun başrollerinde, Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) var. İkinci sezonuna başlayan ‘Esaretin Bedeli’, İstanbullu sanatseverlerin yoğun ilgisi üzerine, ekim ayı programına dahil edilen iki ek oyunla, 2 ve 9 Ekim’de Zorlu PSM’de... Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye’de ilk kez tiyatro sahnesine taşınan oyunun başrollerinde, Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) var.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.