Esat Yontunç ile Hande Gülşen'in bebekleri dünyaya geldi

Acun Ilıcalı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda ''Gözümüz aydın, Esathan sağlıkla dünyaya geldi. Hande'ye annelik, sana babalık çok yakışacak. Babalar kulübüne hoş geldin. Takıldığın zaman danışabilirsin buradayım'' diyerek çifti tebrik etti.

Ilıcalı ile yıllardır süren dostluğuyla tanınan Esat Yontunç, zaman içinde Acun Medya'nın kurucu ortaklarından birisi oldu ve birçok programın yapımcılığını üstlendi.













