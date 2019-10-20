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HaberlerCadde‘Eşeklik bende!’
20.10.2019 - 07:50 |

‘Eşeklik bende!’

Demet Akalın, Özlem Ada Şahin’e annelik hediyesi olarak aldığı saati satmaya çalıştığını duyunca, tepki gösterdi.

‘Eşeklik bende!’

Modelin Instagram’dan, “Bileklerim ince olduğu için koluma büyük gelince, değiştirmek istedim, satmak değil. Demet Abla’yı da aradım sordum” yazınca şarkıcı, “Seninle hiç konuşmadık, bunamadım. Eşeklik bende... Bir daha kimseye bir şey almam” karşılığını verdi. Model ise daha sonra, “Abla diyorum, saygımda kusur etmiyorum. Uzatmayalım lütfen!” yanıtını verdi.

 

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