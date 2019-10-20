Modelin Instagram’dan, “Bileklerim ince olduğu için koluma büyük gelince, değiştirmek istedim, satmak değil. Demet Abla’yı da aradım sordum” yazınca şarkıcı, “Seninle hiç konuşmadık, bunamadım. Eşeklik bende... Bir daha kimseye bir şey almam” karşılığını verdi. Model ise daha sonra, “Abla diyorum, saygımda kusur etmiyorum. Uzatmayalım lütfen!” yanıtını verdi.