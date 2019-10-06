06.10.2019 - 17:43 |
Eser Yenenler baba oldu!
Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinin bebekleri Kuzey dünyaya geldi...
Berfu Yıldız güzel haberi sosyal medya hesabından, "Hoş geldin ailemize küçük Kuzey... İyi ki geldin" notuyla duyurdu.
Mevsim geçişlerine doğal önlem 'Kuşburnu'Kış mevsiminin habercisi sonbaharın gelmesiyle birlikte grip, nezle, gribal enfeksiyonlar, faranjit tarzı hastalıklarda ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde doğal önlem olarak kullanılan ‘kuşburnu’ güvenilir bir ürün olarak dikkat çekiyor.