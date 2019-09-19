MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeEser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi
19.09.2019 - 14:26 |

Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çiftinin, bebeklerinin ismi belli oldu.

Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, eşi Berfu Yıldız ile evlerinde çektikleri videoyu YouTube kanalında yayınladı. Yenenler, bu videoda evlilik teklifi yaptığı Finlandiya seyahatinden bilgiler verdi.

KUZEY IŞIKLARI'NI GÖREMEDİK
Finlandiya’ya Kuzey Işıkları'nı görmek için gittiklerini ve o ışıkta da eşine evlilik teklifi etmeyi hedeflediğini anlatan Eser Yenenler, maalesef Kuzey Işıkları'nı görememişti.

KUZEY BEBEK GELİYOR
Çift, gidip de göremedikleri kuzey ışıklarından esinlenerek doğacak oğullarının ismini Kuzey koymaya karar verdiklerini söyledi. Yenenler, “İsmi ne olsun diye düşündüğümüzde gidip de göremediğimiz ışıkların adı olsun dedik.” diyerek, isminin Kuzey olduğunu ilan etti.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

Bronz Özlem

Bronz Özlem

Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname

Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname

Sıradaki Haber