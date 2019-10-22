Eşit eğitim için tek yürek!

‘Her çocuğun eşit eğitim hakkına sahip olması’ felsefesiyle yola çıkan, sadece maddi yetersizliği bulunan çocuk ve okullara değil, çok engelli görmeyen miniklere de eğitim bursu veren ‘Yakamoz Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’, geleneksel kermesini gerçekleştirdi. Tomtom Mahalle-si’ndeki Tomtom Kırmızı’da iki gün devam eden etkinlikte, farklı sektörlerden marka ve tasarımcılar yer aldı. Organizasyon kapsamında hazırladığı çay saati davetiyle, ünlü isimleri ağırlayan Sitare Kalyoncuoğlu da ‘Umut Senin Elinde’ projesi için tasarımcılara özel olarak hazırlattırılan fularları, dostlarıyla inceleme fırsatı buldu. Revna Demirören, Hande Acar, Zeynep Yılmaz, Zeynep Üstünel ve Begüm Karamahmutoğlu’nun da aralarında bulunduğu ünlü isimlere teşekkür konuşması yapan iş insanı, “Engelli çocukların yüzlerindeki gülümsemeye hep birlikte ortaklık etmek, paha biçilemez bir duygu” diye konuştu.