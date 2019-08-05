Eski dosta uğurlama

Kanser alanında çığır açan çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mehmet Toner’e, çocukluğunun geçtiği Moda’daki arkadaşları bir veda yemeği düzenledi. Küçük yaşlardan günümüze kadar uzanan dostluklarını pekiştiren arkadaşlar,

Moda Deniz Kulübü’nde buluştu.



Osman Lakay’ın ev sahipliğinde yapılan organizasyona, Ercan Erdem, Ayşe Erez, Şebnem Demren, Müge Gökçek, Zerrin Onan, Dilek Toner, Ruhangiz Vatandost ile Müge Aldıkaçtı gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından tanıdık simalar katıldı. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Toner’e arkadaşları başarılar dileyerek, “Güle güle” dedi. Konuklar, şef Feyyaz Doğan’ın geceye özel hazırladığı lezzetleri tadarken, canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar eğlendi.











