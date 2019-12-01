Eski dostlar bir arada

Birlikte alışverişe çıkarak hafta sonunun tadını çıkartan yakın arkadaşlar, daha sonra akşam yemeği yediler.

Çıkışta kendilerine yöneltilen sorulara cevap veren Özge Özder ie Sinan Güleryüz çifti düet çalışmaları için, ''Harika tepkiler aldık. Şimdi yeni bir sürpriz çalışma aşamasındayız. Sinan 14 Şubat için, o güne özel bir şarkı hazırlıyor. Bu özel günde yeni düet çalışmamız tekrar sevenlerimizle buluşacak" dedi.