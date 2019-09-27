27.09.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
Eski eşler bir arada
12 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl sonlandıran Belçim Bilgin ile Yılmaz Erdoğan, Bebek’te bir araya geldi.
İkiliye, sanatçının kızı Berfin Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan, “Tekrar birliktelik olur mu?” sorusuna, “İyi akşamlar... Burada şimdi bunları mı konuşacağız?” cevabını verdi.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.