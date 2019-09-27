MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeEski eşler bir arada
27.09.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Eski eşler bir arada

12 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl sonlandıran Belçim Bilgin ile Yılmaz Erdoğan, Bebek’te bir araya geldi.

Eski eşler bir arada

İkiliye, sanatçının kızı Berfin Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan, “Tekrar birliktelik olur mu?” sorusuna, “İyi akşamlar... Burada şimdi bunları mı konuşacağız?” cevabını verdi. 

Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Türkiye deyince akla Nusret geliyor artık'

'Türkiye deyince akla Nusret geliyor artık'

‘Sesim kör cahilmiş!'

‘Sesim kör cahilmiş!'

Ergen’den yeni okul

Ergen’den yeni okul

Pembe top Soral’da

Pembe top Soral’da

Sıradaki Haber