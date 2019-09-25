Eski eşlerden manidar paylaşım

Yürüyüş yaparken görüntülenen Sinan Akçıl, muhabirlerin sona eren evliliği ile ilgili soruları üzerine, "O konularla ilgili konuşmuyorum biliyorsunuz. Her şey çok güzeldi. Çok özel bir durum. Ayrılığı da güzel geçiyor" dedi.

Akçıl'ın bu açıklamasının ardından eski eşler, dün aynı dakikalarda sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "24.09.2019 milad" paylaşımını yaparken, güzel oyuncu da elinde çiçeklerle çekildiği karesini Instagram'da yayınladı

