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25.09.2019 - 12:12 |

Eski eşlerden manidar paylaşım

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 9 ay önce dünyaevine girmişti. Çiftin rüya gibi başlayan evliliği 6 Eylül'de tek celsede sona ermişti.

Eski eşlerden manidar paylaşım

Yürüyüş yaparken görüntülenen Sinan Akçıl, muhabirlerin sona eren evliliği ile ilgili soruları üzerine, "O konularla ilgili konuşmuyorum biliyorsunuz. Her şey çok güzeldi. Çok özel bir durum. Ayrılığı da güzel geçiyor" dedi.

Akçıl'ın bu açıklamasının ardından eski eşler, dün aynı dakikalarda sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "24.09.2019 milad" paylaşımını yaparken, güzel oyuncu da elinde çiçeklerle çekildiği karesini Instagram'da yayınladı

Eski eşlerden manidar paylaşım

Eski eşlerden manidar paylaşım

25 Eylül 2019 Magazin Bülteni25 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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