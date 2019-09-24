24.09.2019 - 12:29 |
Eski ‘milyoner’ alışverişte!
Son olarak ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışma programını sunan ve oyunculuk kariyeri için sunucu koltuğunu Kenan İmirzalıoğlu'na devreden başarılı oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım, eşi İman Elbani ile birlikte alışverişte görüntülendi.
"Ramo" dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan deneyimli oyuncu Murat Yıldırım ve eşi günün erken saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde görüntülendi.
Yaklaşık 6 saat alışveriş merkezinde turlayan ve alışveriş keyfi yapan çift daha sonra akşam yemeği yedi.