Eski ‘milyoner’ alışverişte!

"Ramo" dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan deneyimli oyuncu Murat Yıldırım ve eşi günün erken saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde görüntülendi.



Yaklaşık 6 saat alışveriş merkezinde turlayan ve alışveriş keyfi yapan çift daha sonra akşam yemeği yedi.