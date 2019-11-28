Eski sevgilisini tebrik etti

Bir süredir ekranlardan uzak olan Zerrin Tekindor geceye tek katıldı. Tekindor, eski sevgilisi Haluk Bilginer'in, 'Şahsiyet' dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' seçilmesine sevindiğini söyledi.

Usta oyuncu, "Ne kadar gurur verici bir şey. Çok mutlu oldum. Daha önce Hilal Saral da en iyi yönetmen seçilmişti. Bu durumlar mükemmel bir şey. Haluk Bey'le mesajlaştık ve tebrik ettim" dedi.