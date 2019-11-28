28.11.2019 - 07:52 |
Eski sevgilisini tebrik etti
Önceki akşam izleyici karşısına çıkan ‘Beyond Bollywood' müzikaline ünlü isimler akın etti. Davetlilerin arasında başarılı oyuncu Zerrin Tekindor da vardı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Zerrin Tekindor geceye tek katıldı. Tekindor, eski sevgilisi Haluk Bilginer'in, 'Şahsiyet' dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' seçilmesine sevindiğini söyledi.
Usta oyuncu, "Ne kadar gurur verici bir şey. Çok mutlu oldum. Daha önce Hilal Saral da en iyi yönetmen seçilmişti. Bu durumlar mükemmel bir şey. Haluk Bey'le mesajlaştık ve tebrik ettim" dedi.
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