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HaberlerCaddeEski sevgiliye övgü yağdırdı
02.08.2019 - 07:50

Eski sevgiliye övgü yağdırdı

Mustafa Sandal, Poll Production organizasyonuyla Harbiye Açıkhava’da sahne aldı.

Eski sevgiliye övgü yağdırdı

Şarkılarıyla izleyenleri coşturan şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen eski sevgilisi Tuba Ünsal’a seslendi. Sandal, “Muhteşem bir ilişkimiz vardı. O dönem yazdığım ‘Tek Geçerim’ şarkısı giriş, ‘Pazara Kadar’ gelişme, ‘Kopmam Lazım’ parçası ise aşkımızın golü oldu” diyerek övgüler yağdırdı. Bir seyircinin ‘Emina Hanım duymasın’ sözü üzerine ise şarkıcı, “O iş bitti” yanıtını verdi.  EMRAH AKÇAAY


İşte o anlarIğdır'ın Tuzluca ilçesinin yüksek kesimli arazilerinde yaşayan yakı böceği, beslenirken görüntülendi.
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