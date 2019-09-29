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29.09.2019 - 07:50 |

‘Eskimeyen Şarkılar’a devam

Selami Şahin, ‘Eskimeyen Şarkılar’ konseptiyle Zorlu PSM’de sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

‘Eskimeyen Şarkılar’a devam

Selami Şahin, ‘Eskimeyen Şarkılar’ konseptiyle Zorlu PSM’de sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Sunuculuğunu Yosi Mizrahi’nin üstlendiği konserde sanatçı, muhteşem orkestrası, dans koreografisi ve davul şovuyla izleyenlerden tam not aldı. Şahin, “Önümüzdeki ay Gaziantep’te ve Antakya’da sahne alacağım. Eskimeyen dostlarımla şarkılar söyleyeceğim için çok heyecanlıyım” şeklinde konuştu.

 

 

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