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HaberlerCadde'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a flaş transfer
23.08.2019 - 15:17

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a flaş transfer

Usta sanatçı Selda Alkor, önceki gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı. Tek başına alışveriş turunda görüntülenen oyuncu, yeni sezonda ekranlarda olacağının müjdesini verdi.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a flaş transfer

Selda Alkor, “Yeni sezonda ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a katılıyorum. Yakında çekimlerine başlıyoruz" sözleriyle, ATV'de yayınlanan fenomen dizinin yeni sezonunda rol alacağını açıkladı.

Keyifli olduğu gözlenen usta oyuncu, objektiflere poz verdikten sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

17 Ağustos depreminin hikayesi: YarımBüyük acıların yaşandığı 17 Ağustos depreminin anlatıldığı dizinin süpervizörlüğünü oyuncu Fikret Kuşkan yapıyor. Genç oyuncu Fırat Temir ise ‘Yarım’da depremin ardından stres bozukluğu hastası olan 'Rüzgâr' karakterine hayat veriyor.
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