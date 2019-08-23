23.08.2019 - 15:17
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a flaş transfer
Usta sanatçı Selda Alkor, önceki gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı. Tek başına alışveriş turunda görüntülenen oyuncu, yeni sezonda ekranlarda olacağının müjdesini verdi.
Selda Alkor, “Yeni sezonda ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a katılıyorum. Yakında çekimlerine başlıyoruz" sözleriyle, ATV'de yayınlanan fenomen dizinin yeni sezonunda rol alacağını açıkladı.
Keyifli olduğu gözlenen usta oyuncu, objektiflere poz verdikten sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.