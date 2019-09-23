Esma Sultan’da görkemli düğün

Aralık ayında nişanlanan cemiyet hayatının sevilen çiftlerinden Emra-İbrahim Çarmıklı’nın kızları Cemra Çarmıklı ile İzmir iş hayatının köklü ailelerinden Aysın-merhum Dara Tolon’un oğlu Can Dara Tolon, cumartesi akşamı Esma Sultan’da gerçekleşen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Geceye, çiftin aile bireyleri ve yakın dostları katıldı. Konukların bir bölümü ise İzmir’den geldi. İkilinin mutluluklarına ortak olan davetliler, şıklıklarıyla da dikkat çekti.

Cemra Çarmıklı, Babson Üniversitesi Girişimcilik ve Araştırma Bölümü’nden mezun olduktan sonra Columbia Üniversitesi’nde master yaptı. İş insanı, kısa bir

süre önce kuzeni Yelda Demirören Kalyoncu ve Yasmin Gülman’la birlikte Genç Paylaşım Platformu’nu kurdu. ‘Pistelerin şampiyonu’ diye anılan Can Tolun ise,Türkiye’nin ilk ev ve sanayi tipi makinalarını yapan Tolon Makine’nin üçüncü kuşak temsilcisi...