Esra Balamir: Bu hastalık kaderimde varmış

Önceki gün City's AVM çıkışı objektiflere takılan Esra Balamir, bilinmeyen hastalığı hakkında "Tedavim devam ediyor. Cerrahpaşa'da 6 haftada bir yatış yapıyorum. Tedavimde damar yolundan ilaç veriliyor. Çok daha iyiyim. Uzun yıllar, hatta ömür boyu almak zorunda kalabilirim. Bu da benim kaderimde varmış, her şey Allah'tan. Buna da şükür ediyorum" şeklinde konuştu.