Esra Balıkçı ekranlara geri dönüyor

Toplantı yapmak üzere Vakko Bistrot'a giriş yapan Esra Balıkçı, restoran çıkışında objektiflere poz verdi. Güzel oyuncu, önümüzdeki günlerde yeni bir dizi projesiyle setlere geri döneceğini belirterek, "Yeni dizi projesine başlıyorum. Şimdilik detaylı bir bilgi veremem ama beni de heyecanlandıran iyi bir dizi olacağından şimdiden eminim" dedi.

Açıklama sonra mağazaları ve reyonları dolaşarak yeni sezon alışverişi yapan Esra Balıkçı, daha sonra Vadistanbul'dan ayrıldı.