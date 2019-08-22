22.08.2019 - 16:22
Esra Erol-Ali Özbir alışveriş turunda
Sunucu Esra Erol, eşi Ali Özbir ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Önceki gün öğle saatlerinde İstinyePark'a gelen Esra Erol ile eşi, Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'da baş başa yemek yedikten sonra AVM'ye giriş yaptı.
Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren çift, tatilin bittiğini, artık çocuklar için okul alışverişinin ve hazırlıklarının başladığını söyledi.
Uzun süre alışveriş yapan Esra Erol-Ali Özbir çifti, daha sonra özel araçlarıyla AVM'den ayrıldı.
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