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HaberlerCaddeEsra Erol-Ali Özbir alışveriş turunda
22.08.2019 - 16:22

Esra Erol-Ali Özbir alışveriş turunda

Sunucu Esra Erol, eşi Ali Özbir ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Esra Erol-Ali Özbir alışveriş turunda

Önceki gün öğle saatlerinde İstinyePark'a gelen Esra Erol ile eşi, Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'da baş başa yemek yedikten sonra AVM'ye giriş yaptı.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren çift, tatilin bittiğini, artık çocuklar için okul alışverişinin ve hazırlıklarının başladığını söyledi.

Uzun süre alışveriş yapan Esra Erol-Ali Özbir çifti, daha sonra özel araçlarıyla AVM'den ayrıldı.

Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.
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