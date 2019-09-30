30.09.2019 - 10:11 |
Esra Eron: Tatil yapÄ±yorum
Esra Eron, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n Zorlu AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi'nde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â
YakÄ±n dostlarÄ± ile birlikte Ã¶ÄŸlen yemeÄŸinde buluÅŸan Esra Eron, "Uzun sÃ¼redir gÃ¶rmediÄŸim arkadaÅŸlarÄ±m ile bir araya geldik. Ä°yi oldu hepimiz iÃ§inde keyifli bir gÃ¼n geÃ§irdik" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â
TV8 ekranlarÄ±ndaki sunduÄŸu programÄ±n son bulmasÄ± ile televizyon ekranlarÄ±ndaki serÃ¼venine bir sÃ¼reliÄŸine ara verdiÄŸini sÃ¶yleyen Esra Eron, "Åžu sÄ±ralar tatil yapÄ±yorum. Ä°nanÄ±n gerÃ§ekten bu tatile ihtiyacÄ±m varmÄ±ÅŸ. Bir sÃ¼re daha dinlenmek istiyorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Ä°stanbul depremiyle ilgili korkutan açÄ±klamaÄ°stanbul Silivriâ€™de meydana gelen 5.8â€™lik depremin artçÄ±larÄ± devam ediyor. Ä°stanbulâ€™da yaÅŸanan depremlerle ve artçÄ±larla ilgili olarak YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Åžükrü canlÄ± yayÄ±nÄ±nda yorumlarda bulundu.