Esra Eron: Tatil yapÄ±yorum

YakÄ±n dostlarÄ± ile birlikte Ã¶ÄŸlen yemeÄŸinde buluÅŸan Esra Eron, "Uzun sÃ¼redir gÃ¶rmediÄŸim arkadaÅŸlarÄ±m ile bir araya geldik. Ä°yi oldu hepimiz iÃ§inde keyifli bir gÃ¼n geÃ§irdik" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â

TV8 ekranlarÄ±ndaki sunduÄŸu programÄ±n son bulmasÄ± ile televizyon ekranlarÄ±ndaki serÃ¼venine bir sÃ¼reliÄŸine ara verdiÄŸini sÃ¶yleyen Esra Eron, "Åžu sÄ±ralar tatil yapÄ±yorum. Ä°nanÄ±n gerÃ§ekten bu tatile ihtiyacÄ±m varmÄ±ÅŸ. Bir sÃ¼re daha dinlenmek istiyorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.