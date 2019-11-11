Esra Sönmezer'den ilginç cevap

"Sen farklısın ve dünya starlarına meydan okursun niye daha çok göremiyoruz” sorularına Esra Sönmezer, "Arnavut bir baba ve Yunan asıllı bir annenin kızıyım, fiziğim Türk tipinden çok Avrupalıya benziyor. Sorun genlerimde. Oyunculuk hayatımda 20 civarı sinema filmi ve 5 dizi filmde rol aldım. Artık fiziğime uygun özel karakterler yazılmalı. Beni çok fazla ekranda görmemenizin sebebi ülkemizde sürekli çekilen köy dizileri, mahalle dizileri veya töre dizilerinin formuna fizik olarak uymamam" cevabını verdi.