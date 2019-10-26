Estetiğe farklı bakış açısı

İpek Develi, Burcu Hanif, Berrin Ak, Aytül Fıratoğlu, Gülden Büyükuçak ve Sibel Karakaşlı’nın da aralarında yer aldığı konuklar, Özlem Avcıoğlu ev sahipliğindeki davette, sektördeki yenilikleri dinledi.





Begüm Karamahmutoğlu

Etkinlikte, konuklarına teşekkür konuşması yapan Erikoğlu Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Onur Erikoğlu ise “Klinikte cerrahi ve kozmetik çözümlere ilaveten, bilimsel çalışmalar baz alınarak hazırlanmış, kişisel farkındalık ve meditasyon eğitimleriyle, misafirlerin fiziksel görünümlerinin dışında, iç huzurlarına da katkı sağlamayı hedefledik” dedi.







Özlem Avcıoğlu





Burcu Hanif