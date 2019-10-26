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26.10.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Estetiğe farklı bakış açısı

Göz çevresi ve yüze odaklı estetik merkezi Revo Klinik, Levent’te açıldı.

Estetiğe farklı bakış açısı

İpek Develi, Burcu Hanif, Berrin Ak, Aytül Fıratoğlu, Gülden Büyükuçak ve Sibel Karakaşlı’nın da aralarında yer aldığı konuklar, Özlem Avcıoğlu ev sahipliğindeki davette, sektördeki yenilikleri dinledi.

Estetiğe farklı bakış açısı

Begüm Karamahmutoğlu

Etkinlikte, konuklarına teşekkür konuşması yapan Erikoğlu Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Onur Erikoğlu ise “Klinikte cerrahi ve kozmetik çözümlere ilaveten, bilimsel çalışmalar baz alınarak hazırlanmış, kişisel farkındalık ve meditasyon eğitimleriyle, misafirlerin fiziksel görünümlerinin dışında, iç huzurlarına da katkı sağlamayı hedefledik” dedi.

Estetiğe farklı bakış açısı


Özlem Avcıoğlu

Estetiğe farklı bakış açısı

Burcu Hanif

25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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