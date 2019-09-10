'Estetiğe gerek yok sevgilim'

Gönül Yazar Boynunu gerdirmek istedi ama sevgilisi karşı çıktı. Rüzgar Mağden, Gönül Yazar’ı “Estetiğe gerek yok, bu halinle çok güzelsin” diye ikna etti.

Gönül Yazar “Rüzgar da çıtır değil yani, kıtır. Koskoca adam. Yan yana fotoğraf çektirdiğimizde tuhaf durmuyoruz” dedi.