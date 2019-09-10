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10.09.2019 - 11:52

'Estetiğe gerek yok sevgilim'

Gönül Yazar bugüne dek botoks ve dolgu bile yaptırmamış, korktuğu için estetik ameliyattan uzak durmuştu. Kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden (51) ile sevgili olunca, tüm cesaretini topladı.

'Estetiğe gerek yok sevgilim'

Gönül Yazar Boynunu gerdirmek istedi ama sevgilisi karşı çıktı. Rüzgar Mağden, Gönül Yazar’ı “Estetiğe gerek yok, bu halinle çok güzelsin” diye ikna etti.

Gönül Yazar “Rüzgar da çıtır değil yani, kıtır. Koskoca adam. Yan yana fotoğraf çektirdiğimizde tuhaf durmuyoruz” dedi.

10 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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