‘Estetiğe karşı değilim’

Oyuncu, “Çekimler Trabzon’da olduğu için oradaki insanları izledim. En iyi yemeğim kuymak” dedi. Helvacıoğlu, “Estetiğe karşı mısınız?” sorusuna, “Karşı değilim. Arada botoks yaptırıyorum” cevabını verdi.