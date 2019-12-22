22.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
‘Estetiğe karşı değilim’
İrem Helvacıoğlu, final yapan ‘Sen Anlat Karadeniz’ sayesinde yemek yapmayı öğrendiğini söyledi.
Oyuncu, “Çekimler Trabzon’da olduğu için oradaki insanları izledim. En iyi yemeğim kuymak” dedi. Helvacıoğlu, “Estetiğe karşı mısınız?” sorusuna, “Karşı değilim. Arada botoks yaptırıyorum” cevabını verdi.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.