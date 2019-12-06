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06.12.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Estetikte yeni dönem!

Yüz gençleştirmede, dünya starlarının tercih ettiği 14 kata kadar trombosit elde etmeyi sağlayan yeni cilt gençleştirme tekniği Magellan, Dr. Hüseyin Tırman ev sahipliğinde tanıtıldı.

Estetikte yeni dönem!

Yüz gençleştirmede, dünya starlarının tercih ettiği 14 kata kadar trombosit elde etmeyi sağlayan yeni cilt gençleştirme tekniği Magellan, Dr. Hüseyin Tırman ev sahipliğinde tanıtıldı. Zorlu Fauchon’da gerçekleşen davette, Revna Demirören, Gülay Kamaz, Monik İpekel, Petek Ertüre, Reyhan İpekel ve Ece Kıral’ın da bulunduğu konuklar yer aldı. Ülkemizde ilk kez ‘Simon Dolgu’yu uyguladıktan sonra bu kez yeni teknikle mucizevi sonuçlar aldıklarını belirten Tırman, “Tek seansta yüz güldüren sonuçlarla kadınlara yaşattığımız mutluluk mesleğimizdeki en güzel geri dönüş” dedi. 

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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