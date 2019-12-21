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21.12.2019 - 07:50 |

Etekli protesto

Aydilge, Başakşehir’de düzenlenen ‘Başarı Ödülleri’ gecesine damga vurdu.

Etekli protesto

Şarkıcı, Hail Sezai’yle seslendirdiği ‘Aşk Yüzünden’ parçasıyla ‘Yılın Düeti’ ödülüne layık görüldü. Ödülünü Coşkun Sabah’ın ellerinden alırken,
kemerle bezenmiş eteğini çıkardı. Altında başka bir kıyafet olduğu anlaşılan ve şaşırtan Aydilge, ‘’Hâlâ bazı kadın cinayetleri sapıklık derecesindeki saplantılı aşklar yüzünden işleniyor. Aşk, asla canice işlenen cinayetlerin kılıfı olamaz” dedi.

 ay

Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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Cadde Yazarları

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