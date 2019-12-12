Etkinlik öncesi poz

★ Berrak Tüzünataç, 17 Aralık Salı günü Raffles İstanbul’da gerçekleşecek Ayşegül Afacan Köksal’ın tasarımcısı olduğu Mybestfriends yılbaşı öncesi alışveriş

etkinliği için objektiflere poz verdi. Oyuncu, “Güçlü ve tek başına başarı kazanmış kadınlarla iş birliği yapmak beni her zaman heyecanlandırıyor” dedi.