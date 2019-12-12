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12.12.2019 - 07:50 |

Etkinlik öncesi poz

Berrak Tüzünataç, 17 Aralık Salı günü Raffles İstanbul’da gerçekleşecek Ayşegül Afacan Köksal’ın tasarımcısı olduğu Mybestfriends yılbaşı öncesi alışveriş etkinliği için objektiflere poz verdi.

Etkinlik öncesi poz

★ Berrak Tüzünataç, 17 Aralık Salı günü Raffles İstanbul’da gerçekleşecek Ayşegül Afacan Köksal’ın tasarımcısı olduğu Mybestfriends yılbaşı öncesi alışveriş
etkinliği için objektiflere poz verdi. Oyuncu, “Güçlü ve tek başına başarı kazanmış kadınlarla iş birliği yapmak beni her zaman heyecanlandırıyor” dedi.

Yunanistan'dan skandal hareketYunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla Türkiye tarafında bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.
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Cadde Yazarları

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