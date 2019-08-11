Etnik Sibel

Şarkıcı, gecede Nihan Peker tarafından etnik dokularda hazırlanan Ege havasına uygun konseptli elbisesiyle beğeni topladı.
Sevgi gösteriyle konserini tamamlayan Can, “Alkışlarınız tarifsiz bir mutluluk” diyerek, teşekkür etti.
Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.