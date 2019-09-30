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HaberlerCaddeEvcen’den aşk pozu
30.09.2019 - 07:50 |

Evcen’den aşk pozu

Doğum kiloları nedeniyle eleştirilen Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit’le çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.

Evcen’den aşk pozu

Doğum kiloları nedeniyle eleştirilen Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit’le çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı. Oyuncunun, “Aşk” notunu düştüğü kareye, Özçivit kalp emojisi koyarak karşılık verdi. Bir saat olmadan 10 bine yakın yorum alan Evcen’e takipçileri, “Çok güzelsiniz, Allah sizi ayırmasın”, “Kiloları verdik pozu olmuş”, “Bunlar gerçek aşık” ve “Birbirine yakışan çift, mutluluğuz daim olsun” gibi mesajlar gönderdi.

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklamaİstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8’lik depremin artçıları devam ediyor. İstanbul’da yaşanan depremlerle ve artçılarla ilgili olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü canlı yayınında yorumlarda bulundu.
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