Evcen’den aşk pozu

Doğum kiloları nedeniyle eleştirilen Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit’le çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı. Oyuncunun, “Aşk” notunu düştüğü kareye, Özçivit kalp emojisi koyarak karşılık verdi. Bir saat olmadan 10 bine yakın yorum alan Evcen’e takipçileri, “Çok güzelsiniz, Allah sizi ayırmasın”, “Kiloları verdik pozu olmuş”, “Bunlar gerçek aşık” ve “Birbirine yakışan çift, mutluluğuz daim olsun” gibi mesajlar gönderdi.