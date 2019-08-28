28.08.2019 - 16:13
'Eve gidecektik ama trafikten gidemedik'
Oyuncu Buse Varol, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Kardeşi Kaan Varol ile birlikte objektiflere poz veren güzel Buse Varol, "Anadolu yakasına eve gidecektik fakat trafikten gidemedik. Sahilde bir iş toplantımız vardı. 'Toplantımızı bitirip eve gidelim' dedik. Ancak baktık olacak gibi değil, biz de kardeşimle beraber buraya gelelim istedik. Hem yemek yiyeceğiz, hem de biraz mağazaları dolaşıp vakit geçireceğiz" açıklamasında bulundu.
Rekortmen dalgıç, dev balığı avladıRekortmen Dalgıç Müjdat Turan, Çanakkale Boğazında yaklaşık 10 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığında akya avladı.Avladığı büyük ve tehlikeli balıklarla adından sıkça söz ettiren serbest dalış rekortmeni Müjdat Turan, Çanakkale Boğazında bu kez dev akya avladı. Önceki gün trofe dalışı gerçekleştiren başarılı dalgıç, yaklaşık 10 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığındaki balığı avlayarak sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.