'Eve gidecektik ama trafikten gidemedik'

Kardeşi Kaan Varol ile birlikte objektiflere poz veren güzel Buse Varol, "Anadolu yakasına eve gidecektik fakat trafikten gidemedik. Sahilde bir iş toplantımız vardı. 'Toplantımızı bitirip eve gidelim' dedik. Ancak baktık olacak gibi değil, biz de kardeşimle beraber buraya gelelim istedik. Hem yemek yiyeceğiz, hem de biraz mağazaları dolaşıp vakit geçireceğiz" açıklamasında bulundu.