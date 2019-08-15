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15.08.2019 - 13:01

Evini Cihangir’den Nişantaşı'na taşıdı

Şarkıcı Nilay Dorsa, evini taşıdığı için bayramda iş kabul etmedi.

Evini Cihangir’den Nişantaşı'na taşıdı

Uzun zamandır tasarladığı ev taşımasını bayram tatiline bırakan Nilay Dorsa, “Yoğun çalışmalarım nedeniyle çok beğendiğim fakat işlerim dolayısıyla kaçırdığım 3 ev sonrasında bayramda evimi Cihangir’den Nişantaşı’na taşıdım. Üzerimden önemli bir yükü daha attım. Enerjime herkes şaşırıyor ama şükür her zorluğun altından kalkacak yapıdayım” dedi.

Nilay Dorsa, bayram sonrası iş temposuna kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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