12.08.2019 - 13:21
Evli futbolcu Ömer Şişmanoğlu, sarışın güzelle yakalandı!
Alman model Nicole La Rive ile evli olan ve bir çocuk babası futbolcu Ömer Şişmanoğlu, önceki gece Oligark adlı mekanda sarışın bir kadınla eğlendi.
Arkadaş grubundaki bir kadına sarılan Ömer Şişmanoğlu, "Yanımdaki kişi ablam olur" dedi.
Ünlü futbolcu, daha sonra gazetecilerden fotoğrafları silmelerini istedi.
Almanya'da yaşayan ve tatil için İstanbul'a gelen Şişmanoğlu, gece kulübünden gizli aşkıyla el ele çıktı. (SABAH)