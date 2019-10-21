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21.10.2019 - 13:53 |

'Evliliğin heyecanı bambaşkaymış'

27 Ekim'de gerçekleşecek düğün ile hayatını iş insanı Mehmet Tuş ile birleştirmeye hazırlanan Elif Ece Uzun, Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı.

'Evliliğin heyecanı bambaşkaymış'

Heyecanı ve mutluluğu yüzüne yansıyan Elif Ece Uzun, ''Şimdi Tolga Çam'ın yanından çıktım. Son gelinlik provamı da gerçekleştirdim, onun heyecanı var. Ama insanları yeni anlıyorum. Evliliğin heyecanı bambaşkaymış. Haftaya bugün (pazar) nikah masasına oturmuş olacağım'' dedi.

Yeni evi için abajur bakmaya geldiğini de ifade eden Uzun, alışveriş sonrası bir mekana geçerek kahve içip günün yorgunluğunu attı.

21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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