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21.11.2019 - 09:08 |

'Evlilik çalışmalarına başladık'

Kapılarını geçtiğimiz günlerde açan Pulihoz Grand House, önceki gün açılış düzenledi. Geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan Hazal Filiz Küçükköse'den boşanan Tuan Tunalı, açılışa Rus model sevgilisi Yana Mazanova ile katıldı.

'Evlilik çalışmalarına başladık'

Boşandıktan sonrası aşk yaşamaya başladığı Rus model ile mutlu olduğunu belirten Tuan Tunalı, "Şu an için çok iyiyiz, gayet mutluyuz" dedi.

Evlilik sorularına yanıt veren oyuncu, "Aklımızda böyle bir düşünce var, inşallah sonu güzel olur. Evlenmek istiyoruz, ufak çaplı çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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