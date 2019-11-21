'Evlilik çalışmalarına başladık'

Boşandıktan sonrası aşk yaşamaya başladığı Rus model ile mutlu olduğunu belirten Tuan Tunalı, "Şu an için çok iyiyiz, gayet mutluyuz" dedi.

Evlilik sorularına yanıt veren oyuncu, "Aklımızda böyle bir düşünce var, inşallah sonu güzel olur. Evlenmek istiyoruz, ufak çaplı çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.