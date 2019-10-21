Evlilik cüzdanını Ajda Pekkan verdi

Moda prodüktörü ve koreograf Öner Evez’in imzasını taşıyan düğün töreninde konuklar unutulmaz bir gece yaşadı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikah töreni Devleri Ligi'ni andırıyordu. Genç çiftin nikah şahitliğini; Cavit Çağlar, Mehmet Ağar, Bedrettin Dalan, Ali Ağaoğlu, Ajda Pekkan, Hayri Yazıcı, Mustafa Sarıgül, Hasan Şer ve Şansal Büyüka yaptı. Atılan imzalar sonrası evlilik cüzdanını sanatçı Ajda Pekkan, gelin hanıma teslim etti.

Genç çiftin ilk dans müziği ünlü müzisyen Sinan Akçil’in eşliğinde gerçekleşti, Sinan Akçil, genç çift için 'Mucize' parçasını okudu. İlk dans sonrası Sinan Akçil, birkaç parça daha okuyarak sahneyi sanatçı Ali Şan’a bıraktı. Gece boyunca Ali Şan’ın birbirinden eğlenceli parçalar okuyarak davetlileri gece boyunca dans pistinde tuttu. Ali Şan’ın ardından arabesk müziği sevilen ismi Ferman Toprak sahne aldı.

Gelin ve Damatlıkta ünlü modacı Hakan Akkaya’nın imzası bulunuyor. Genç çift, unutulmaz düğün sonrası balayına rotayı Amerika çevirdi.

Nikah törenine katılan isimler arasında; Ajda Pekkan, Ali Ağaoğlu, Mehmet Ağar, Cavit Çağlar, Bedrettin Dalan, Mustafa Sarıgül, Rıfat Elhadef, Sedef-Alpsel Mercan, Süreyya Yalçın-Ozan Baran, Işıl-Rüştü Reçber, Bahar-Ozan Şer, Ilgın-Barış Dalan, Arzu-Numan Ceyhan, Nusret, Çiğdem-Mithat Erdem, Hande-Erdinç Acar, Feyzan-Atilla Bingöl, Sena Ağaoğlu-Koray Kırcal, Merve-Burak Günay, Burçin-Onur Ağaoğlu, Vedat Alaton-Seda Sögütlü, Türkan-Tahir Kıran, Aynur-Veysel Şenel, Nesrin-Yusuf Günay, Nihal-Şansal Büyüka, Ayşegül-Ali Ünal, Şehmuz Tatlıcı, Şafak Sezer, Ferman-Hilal Toprak, Mahmut Ziylan, İlker Çebi, Hasan Şer, Rose Kar, Sinan Akçil, Volkan Konak yer aldı.

