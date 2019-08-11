MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeEvlilik soruları kaçırdı
11.08.2019 - 08:34

Evlilik soruları kaçırdı

Mustafa Sandal’dan ile olan evliliğini bitiren ve iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

Evlilik soruları kaçırdı

Yaz tatilini çocukları ile geçirdiğini söyleyen Emina Jahovic “Dün çocuklarım ve Mustafa ile birlikte Göcek’teydik. Oğlumuzun doğum gününü kutladık fakat dün arkadaşlar bizi çekti ve çocuklarım çok rahatsız oldu. Yavuz bu tarz şeyleri artık pek sevmiyor ama yapacak bir şey yok“ dedi. Muhabirlerin “Sadettin bey ile evleneceğiniz doğru mu?” sorusuna “Siz saygımdan durdum, konuştum ama özel hayatım ile ilgili konuşmak istemiyorum“ diyerek koşar adımlarla uzaklaştı.

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ahmet Kural o evden taşınıyor

Ahmet Kural o evden taşınıyor

Serdar Ortaç ve Chloe'nin boşanmasının nedeni bebek mi?

Serdar Ortaç ve Chloe'nin boşanmasının nedeni bebek mi?

Demet Özdemir'den Can ve Lider'e cevap yok

Demet Özdemir'den Can ve Lider'e cevap yok

Günden güne eriyorlar!

Günden güne eriyorlar!

Sıradaki Haber