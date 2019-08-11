Evlilik soruları kaçırdı

Yaz tatilini çocukları ile geçirdiğini söyleyen Emina Jahovic “Dün çocuklarım ve Mustafa ile birlikte Göcek’teydik. Oğlumuzun doğum gününü kutladık fakat dün arkadaşlar bizi çekti ve çocuklarım çok rahatsız oldu. Yavuz bu tarz şeyleri artık pek sevmiyor ama yapacak bir şey yok“ dedi. Muhabirlerin “Sadettin bey ile evleneceğiniz doğru mu?” sorusuna “Siz saygımdan durdum, konuştum ama özel hayatım ile ilgili konuşmak istemiyorum“ diyerek koşar adımlarla uzaklaştı.