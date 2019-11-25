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25.11.2019 - 07:50 |

Evlilik sözleşmesi yapmışlar!

Gelinlik ve abiye sektörünün öncü adı Wedding Style Show Nowember, Swissotel Büyük Efes’te gerçekleşti.

Evlilik sözleşmesi yapmışlar!

Etkinlik kapsamındaki İğne İplik Moda’nın defilesinde, Şebnem Schaefer, Tuğba Melis Türk ve Elif Ece Uzun gibi isimler podyuma çıktı. Geçtiğimiz ay iş insanı Mehmet Tuş’la hayatını birleştiren Uzun, “Evlilik sözleşmesi yaptınız mı?” sorusuna, “Yaptık. Her iki tarafta birbirine teklif etti. İnsanlar mutluyken her türlü sözler verebiliyor. Bu birbirimize güvensizlik anlamına gelmiyor. Biz eşimle çok güveniyoruz ama ileride minik şeyler için sıkıntı olmasın diye uyguladık” yanıtını verdi.

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Cadde Yazarları

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