25.01.2020 - 07:50 |
Evlilik teklifi yağdı!
Yalın, İbrahim Selim’in YouTube’da sunduğu ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu.
Geçtiğimiz günlerde evlenmek istediğini belirten şarkıcı, “Haberler çıktıktan sonra Instagram’dan ‘Benimle evlenir misin?’ gibi birçok mesaj aldım. Çok utandım, sanki ilan vermiş gibi oldu. O maksatla söylememiştim” açıklamasını yaptı.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.