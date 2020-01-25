Evlilik teklifi yağdı!

Geçtiğimiz günlerde evlenmek istediğini belirten şarkıcı, “Haberler çıktıktan sonra Instagram’dan ‘Benimle evlenir misin?’ gibi birçok mesaj aldım. Çok utandım, sanki ilan vermiş gibi oldu. O maksatla söylememiştim” açıklamasını yaptı.