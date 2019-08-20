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20.08.2019 - 15:44| SERCAN KISMET

Evlilikten ticaret doğdu

Demet Şener-Cenk Küpeli çifti, kendi markalarını kurmaya hazırlanıyor. İkili, tekstil tasarımlarını hem mağazalarda hem de internet üzerinden satışa sunacak.

Evlilikten ticaret doğdu

Demet Şener, geçtiğimiz haziran ayında evlendiği iş insanı Cenk Küpeli’yle, ticarete atılıyor. Eşiyle ortak olacak eski model, kendi adını taşıyan perakende markasını yaratacak. Çıktıkları, İtalya balayında bile çalışma yapan ikili, İstanbul’a döner dönmez çalışmalarını hızlandırdı.
Çiçeği burnunda evliler, spor ve yoga kıyafetlerinin yanı sıra, kadınların uzun yıllar rahatça kullanabileceği klasik giyim koleksiyonunu piyasaya çıkaracak. Uzman bir ekiple projesine hız veren Şener, hem AVM’lerde mağaza açacak hem de internet üzerinden satışa sunacak.

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