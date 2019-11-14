'Evliyim' dedi ama!

Üç sene önce Ebru Özkan’la evlenen ve geçtiğimiz sene baba olan Ertan Saban, önceki gece Cihangir Smyrna’da saat 05.30 civarında sarışın bir kadınla samimi şekilde görüntülendi. Bir ara kadına sarılan ve elinden öpen oyuncu, sabahın ilk ışıklarına kadar onunla sohbet etti. Daha sonra başka mekana geçen ikili, flaşların patlamasıyla şoke oldu.

Kadın yüzünü saklamaya çalışırken, alkollü olan Saban’ın, ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Gazetecilerin ‘Aldatma’ sorularına sinirlenen oyuncu, “Saçma sapan hareketler yapmayın. Evli bir insanım ve çocuğum var. Öyle bir şey olabilir mi?” diye çıkıştı. Özkan, eşinin ihanet iddiaları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.