Eylül ayının eğlencesi

BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri, 2019 yazına bol eğlenceli dört etkinlikle veda ediyor. Candan Erçetin, 13 Eylül Cuma akşamı sevilen şarkılarıyla hayranlarıyla buluşacak. Cem Adrian, 14 Eylül’de performans sergileyecek. Biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde sanatçıya, Ahmet Aslan, Derya Köroğlu, Aylin Aslım, Gazapizm, Halil Sezai ve Gökhan Kılıç gibi ünlü isimler eşlik edecek. Genç komedyen Kaan Sekban, tek kişilik gösterisi ‘Saçmalar’la 16 Eylül Pazartesi akşamı sahnede olacak. Finali ise 17 Eylül’de ‘Güldür Güldür Show’ ekibi yapacak.